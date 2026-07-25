Дерматолог назвал важнейшие компоненты в уходовой косметике

Перед покупкой средств важно распознавать ключевые компоненты бьюти-средств и применять их в уходе, в том числе с биоактивной водой и глицерином. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт бренда французской дерматологической косметики Topicrem Анастасия Мурашкина.

«В первую очередь стоит обращать внимание на функции отдельных ингредиентов. Хороший продукт должен сочетать компоненты, которые задерживают влагу и укрепляют защитный барьер». Ниже эксперт разбирает основные элементы для увлажнения и питания. Глицерин притягивает и удерживает воду в верхних слоях кожи, уменьшая общее ощущение сухости. Биоактивная вода стимулирует естественные механизмы увлажнения дермы и поддерживает ее природное сияние», — объяснила эксперт.

Она также добавила, что при знакомстве с составами важно учитывать индивидуальные особенности и запрос кожи, именно это помогает подобрать подходящий и эффективный продукт.