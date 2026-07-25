Селена Гомес поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха на яхте, где проводит время вместе с мужем Бенни Бланко. Певица показала несколько летних образов и продемонстрировала естественный образ без макияжа.

На одном из снимков 34-летняя Гомес позирует в синем раздельном купальнике с фактурным топом и высокими плавками. Артистка собрала каштановые волосы в низкий хвост и дополнила образ минимумом аксессуаров. В кадре также можно заметить её татуировки на бедре и руках.

© Super.ru

На других фотографиях певица наслаждается солнечным отдыхом и позирует в белом слитном купальнике с глубоким вырезом и цветочными деталями на спине. Образ Гомес дополнили заколки в виде ракушек и солнцезащитные очки с золотистой оправой.

Публикация вызвала активную реакцию подписчиков, а особое внимание привлек комментарий Бенни Бланко. Музыкант оставил супруге кокетливое сообщение:

«Окей, маленькая сочная попка. Я тебя вижу».

© Super.ru

Фотографии появились в соцсетях вскоре после 34-летия Гомес, которое певица отметила 22 июля. В день рождения артистка поблагодарила поклонников за поддержку и призналась, что именно благодаря им может продолжать заниматься творчеством.