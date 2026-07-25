Певица Лиззо снялась в купальнике и юбке

Певица Лиззо стала лицом нового выпуска журнала Sports Illustrated. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Лиззо позировала в черном купальнике и юбке из нитей. Волосы ей уложили с объемом у корней и сделали легкий макияж. Съемка прошла на тропическом пляже.

В сентябре 2024 года Лиззо ответила на обвинения в похудении с помощью препарата для диабетиков «Оземпик», популярного у звезд.

«Когда вы, наконец, получаете обвинения в «Оземпика» после пяти месяцев силовых тренировок и диеты с дефицитом калорий», — написала она.

Исполнительница также назвала этот выпад наградой за месяцы, проведенные в спортзале.

В апреле Лиззо призналась, что лишилась девственности в 30 лет. По ее словам, она пообещала себе не заниматься сексом до тех пор, пока не выиграет «Грэмми». В 2020-м она выиграла три премии «Грэмми»: за лучший альбом современной городской музыки, за лучшее сольное поп-исполнение и за лучшее исполнение традиционного R&B. Артистка заявила, что ей было стыдно врать о наличии половых партнеров до 30 лет.