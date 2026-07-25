Стилист объяснил, как носить самые блестящие юбки лета

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, объяснил, как носить самые блестящие юбки лета. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Крупные пайетки, похожие на чешую, стали главным трендом этого лета. Что может быть более подходящим для вечерних прогулок у моря и музыкальных летних фестивалей? Предлагаю миксовать крупнокалиберные пайетки с простыми футболками и классическими рубашками, а также тонким расслабленным трикотажем», — написала Рогов.

Эксперт рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.