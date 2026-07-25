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Косметолог Юлия Ковшарь рассказала как правильно защищаться от солнца этим летом

Нижегородская правда

Летом многие тщательно защищают от солнца лицо и плечи, но часто забывают о других участках тела, которые тоже ежедневно подвергаются воздействию ультрафиолета. Именно там нередко возникают ожоги, пигментные пятна и признаки преждевременного старения кожи, а в будущем может повышаться риск кожных заболеваний. Об этом в беседе с RT поделилась врач-косметолог «СМ-Косметологии» Юлия Ковшарь. Врач-косметолог Юлия Ковшарь рассказала, что одной из самых «забытых» зон являются уши. Они почти всегда открыты, особенно при коротких стрижках или собранных волосах, а кожа на них тонкая и быстро обгорает. По словам специалиста, именно на ушах нередко выявляют предраковые изменения. Также люди часто не наносят крем на заднюю поверхность шеи, хотя она постоянно находится под солнцем.

Косметолог рассказала, как правильно защищаться от солнца этим летом
© Global Look Press

В зоне риска и кожа головы по линии пробора — особенно у людей с редкими волосами или начинающимся облысением. В таких случаях лучше использовать специальные солнцезащитные спреи или носить головной убор. Ещё одна уязвимая область — верхняя часть стоп, которая остаётся открытой в сандалиях и может сильно обгореть. Не стоит забывать и о губах: из-за низкого содержания меланина они особенно чувствительны к ультрафиолету, поэтому им нужен бальзам с SPF.

Кроме того, косметолог напомнила о защите кистей рук — они почти круглый год находятся под воздействием солнца, поэтому на них раньше появляются пигментные пятна. Внимания требует и зона вокруг глаз: помимо кремов, стоит носить качественные солнцезащитные очки с UV-фильтрами.

Специалист советует наносить солнцезащитный крем за 15 – 20 минут до выхода на улицу, обновлять его каждые два часа, а также после купания или сильного потоотделения.

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