Косметолог рассказала, как правильно защищаться от солнца этим летом

Летом многие тщательно защищают от солнца лицо и плечи, но часто забывают о других участках тела, которые тоже ежедневно подвергаются воздействию ультрафиолета. Именно там нередко возникают ожоги, пигментные пятна и признаки преждевременного старения кожи, а в будущем может повышаться риск кожных заболеваний. Об этом в беседе с RT поделилась врач-косметолог «СМ-Косметологии» Юлия Ковшарь. Врач-косметолог Юлия Ковшарь рассказала, что одной из самых «забытых» зон являются уши. Они почти всегда открыты, особенно при коротких стрижках или собранных волосах, а кожа на них тонкая и быстро обгорает. По словам специалиста, именно на ушах нередко выявляют предраковые изменения. Также люди часто не наносят крем на заднюю поверхность шеи, хотя она постоянно находится под солнцем.

В зоне риска и кожа головы по линии пробора — особенно у людей с редкими волосами или начинающимся облысением. В таких случаях лучше использовать специальные солнцезащитные спреи или носить головной убор. Ещё одна уязвимая область — верхняя часть стоп, которая остаётся открытой в сандалиях и может сильно обгореть. Не стоит забывать и о губах: из-за низкого содержания меланина они особенно чувствительны к ультрафиолету, поэтому им нужен бальзам с SPF.

Кроме того, косметолог напомнила о защите кистей рук — они почти круглый год находятся под воздействием солнца, поэтому на них раньше появляются пигментные пятна. Внимания требует и зона вокруг глаз: помимо кремов, стоит носить качественные солнцезащитные очки с UV-фильтрами.

Специалист советует наносить солнцезащитный крем за 15 – 20 минут до выхода на улицу, обновлять его каждые два часа, а также после купания или сильного потоотделения.

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