Ведущая Светлана Бондарчук вышла на публику в прозрачном платье

Бывшая жена Федора Бондарчука, ведущая Светлана Бондарчук, посетила фестиваль DREAM Fest в Баку. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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57-летняя Светлана Бондарчук предпочла для выхода черное «голое» платье с длинным шлейфом. Волосы ведущей собрали в низкий аккуратный пучок и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и помадой.

7 мая знаменитость снялась во время путешествия по Риму. Бондарчук предстала перед камерой в темно-синем платье-комбинации с глубоким декольте, которое сочетала с желтой рубашкой с принтом, массивным ожерельем и серьгами.

С 2020 года блогер замужем за продюсером Сергеем Харченко. Супруги 15 августа 2023 года сообщили о пополнении в семье. Телеведущая опубликовала в личном блоге фото с мальчиком и отметила, что ребенку уже полгода. Петра выносила и родила суррогатная мать. По словам звезды, она получила достаточно бестактных комментариев по этому поводу, но не собирается за что-то оправдываться перед незнакомыми людьми.