Актриса Марго Робби снялась в топе и мини-юбке с кружевом

Голливудская актриса Марго Робби показала фигуру в мини-юбке с кружевом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail. 25 июля папарацци засняли Марго Робби во время шопинга с матерью Сари Кесслер в Париже. Актриса была одета в желтый костюм, который состоял из топа и мини-юбки с кружевом. Артистка дополнила наряд черной сумкой на плечо, солнцезащитными очками и балетками в тон. Знаменитость засняли с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. 12 мая Робби посетила премьеру спектакля "1536", которая состоялась в Лондоне. Актриса выбрала для закрытого мероприятия образ из подиумной коллекции Alexander McQueen весна-лето — 2026. Артистка вышла в свет в черном топе, гусарском жакете, брюках и туфлях на каблуках. Знаменитость добавила к наряду кожаный клатч и серьги. Ей уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле. До этого Робби появилась на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке. Она вышла на публику в золотом макси-платье Chanel без бретелей с асимметричным подолом и шлейфом с оборками.