Жена Джастина Бибера сфотографировалась в платье-ночнушке

Жена певца Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер, показала фигуру в платье-ночнушке. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Хейли Бибер снялась в рекламной кампании новой коллекции бренда Miu Miu. На одном из фото модель позировала в белом мини-платье, которое дополнила жакетом с меховой отделкой, коричневой кожаной сумкой с логотипом марки и черным ободком. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на парковке.

19 июля Хейли и Джастин Бибер появились на вечеринке, организованной после Чемпионата мира по футболу в нью-йоркском ресторане The Corner Store. Модель выбрала для закрытого мероприятия красное платье-комбинацию из осенней коллекции 2005 года Джона Гальяно для Dior, черные вьетнамки и очки. Манекенщица распустила волосы и сделала макияж в естественном стиле. Певец предпочел толстовку с принтом, широкие джинсы, кроссовки и очки.

Позже модель снялась в зеленом комплекте, который состоял из облегающего топа и шортов. Она позировала с собранными в пучок волосами и без макияжа, но с патчами под глазами.