Ведущий «Модного приговора» назвал лучшее сочетание цветов на лето

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, призвал носить бирюзовый с розовым. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Бирюзовый + нежно-розовый — самое трендовое сочетание этого лета! Образы получаются нежными и романтичными! Вы можете составить ваш лук только из двух этих цветов, а можете разбавить более яркими и контрастными аксессуарами, например, синими туфлями или бордовой сумкой», — написал Александр Рогов.

Эксперт рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.