Голливудская актриса Холли Берри продемонстрировала фигуру в боди. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Холли Берри показала, как отдыхает с возлюбленным, музыкантом Ваном Хантом, в тропиках. На одном из кадров 59-летняя актриса позировала в черном боди с глубоким декольте, украшенном кружевом, без штанов. Артистка также надела золотой браслет Cartier. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами на фоне лежаков и моря.

В марте Берри снялась во время тренировки. Актриса позировала в сером спортивном топе и легинсах в тон. Артистка была запечатлена с распущенными волосами и без косметики, стоя на мяче.

В феврале Холли Берри посетила премьеру фильма «Ограбление в Лос-Анджелесе», в котором сыграла одну из главных ролей. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе. Актриса вышла на дорожку в черной полурасстегнутой рубашке, жакете, брюках и туфлях на каблуках. Образ артистки дополнили ожерелье и помолвочное кольцо с черными камнями, расположенными в геометрическом узоре вокруг бриллианта, от жениха Ван Ханта.