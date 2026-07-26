Елена Перминова похвасталась фигурой в крошечном лифе

Бывшая супруга российского миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова, продемонстрировала фигуру в крошечном лифе. Она поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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39-летняя Елена Перминова вышла на публику в золотом лифе, который сочетала с трикотажным топом на завязках, темным низом и сумкой в пайетках. Модель позировала перед зеркалом с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость снялась во время пребывания на Ибице.

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14 июля Перминова показала, как прошел ее отдых с детьми в Турции. Модель выложила фото, где позировала в оливковом крошечном бикини, песочной мини-юбке и серьгах. Манекенщица снялась с распущенными волосами и без макияжа на пляже.

Позже бывшая жена Лебедева посетила вместе с подругой концерт исполнителя The Weeknd в Париже. Елена Перминова появилась на публике в черном рваном корсете из кожи с имитацией рук на груди. Образ модели дополнили красные спущенные брюки, стринги и солнцезащитные очки. Волосы знаменитость распустила и сделала легкий макияж.