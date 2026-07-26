Оксана Самойлова снялась в откровенном платье с пайетками

Блогерша Оксана Самойлова показала фигуру в платье со шнуровкой на спине. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Оксана Самойлова посетила второй день фестиваля Dream Fest. Для закрытого мероприятия блогерша выбрала белое макси-платье со шнуровкой, которое украшено пайетками. Знаменитость дополнила наряд серьгами, кольцом и туфлями на каблуках. Ей уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали вечерний макияж.

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В июне Самойлова снялась в парике со светлыми локонами и макияжем с темно-розовой матовой помадой. Блогерша позировала в нежно-голубом мини-платье с декольте, которое сочетала с розовыми туфлями на каблуках, сумкой с принтом и солнцезащитными очками.

До этого Самойлова стала лицом британского журнала Meri & Rime. Она появилась на нескольких обложках международного издания. На одном из кадров блогерша позировала в голубой пушистой шубе и серьгах с бриллиантами. Экс-жена рэпера Джигана была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с голубыми тенями, черными стрелками и коричневой помадой. На другом фото знаменитость примерила белую объемную блузу.