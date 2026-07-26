Экс-солистка SEREBRO поделилась фото в полупрозрачном комбинезоне

Экс-солистка группы SEREBRO и певица Ольга Серябкина вышла в свет в полупрозрачном комбинезоне. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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41-летняя Ольга Серябкина вышла на публику в черном полупрозрачном комбинезоне из кружева с декольте, который дополнила поясом Chanel и остроносыми туфлями на каблуках. Поп-исполнительнице уложили волосы и сделали вечерний макияж.

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Знаменитость состоит в браке с бывшим сотрудником лейбла MALFA Георгием Начкебия. Они поженились в 2020 году. В ноябре 2021-го экс-солистка группы SEREBRO родила сына Луку. Серябкина рассказывала в соцсетях, что супруг присутствовал на родах, и он первым взял сына Луку на руки.

Недавно Серябкина показала в Instagram свидание с мужем. Они ужинали на балконе отеля с видом на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Певица позировала в черном облегающем мини-платье, которое дополнила цепочкой с кулоном, браслетом и кольцом. Исполнительница предстала с собранными в пучок волосами и макияжем. Супруг знаменитости предпочел черную рубашку и серые брюки.