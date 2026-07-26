Кристина Асмус поделилась новой серией отпускных снимков, сделанных на берегу моря. На фотографиях 38-летняя актриса позирует в слитном серо-лиловом купальнике, гуляет босиком по пляжу и демонстрирует стройную фигуру. Подпись к публикации оказалась максимально лаконичной:

«Недостатки: нет».

Как выяснилось, отпуск Асмус проводит в Египте вместе с 12-летней дочерью Анастасией, рожденной в браке с Гариком Харламовым. Хотя в этой фотосессии наследница в кадр не попала, в предыдущих публикациях актриса уже показывала совместные снимки с дочерью, на которых они вместе отдыхают, гуляют по пляжу и дурачатся.

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Что касается личной жизни, то после расставания с актером Романом Евдокимовым Асмус долгое время не раскрывала подробностей нового романа. Однако в начале этого года стало известно, что ее избранником стал кинооператор Валерий Махмудов. В январе пара вместе отдыхала на Бали, причем в поездку актриса также брала дочь. С тех пор Асмус предпочитает не афишировать отношения, лишь изредка публикуя снимки с возлюбленным без лишних подробностей.

Поклонники тем временем обсуждают вовсе не романтическую сторону жизни звезды, а ее прекрасную физическую форму. Под новой публикацией актрису буквально засыпали комплиментами, согласившись с ее ироничной подписью: «Недостатки: нет».