Певица Ани Лорак показала фигуру в сияющем топе и мини-юбке. Видео опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ани Лорак появилась на публике в серебристом костюме, который состоял из топа и мини-юбки с бахромой. Певица дополнила образ длинными серьгами, браслетами и туфлями на каблуках. Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и темно-розовыми губами.

4 июля Лорак выступила на Большой дискотеке Авторадио. Певица вышла на сцену в полупрозрачном мини-платье с вырезами на талии, украшенном пайетками и бахромой. Поп-исполнительница дополнила наряд босоножками на платформе и браслетом. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж.

Недавно Лорак призналась в шоу Ксении Собчак на «VK Видео», что мужчин привлекает не столько внешняя картинка, сколько внутренняя энергия.

«Привлекает сексуальность. Я достаточно интеллектуальна, но мужчин все‑таки больше привлекает моя энергия. Сексуальность — это не картинка, это вязкая такая энергия», — отметила Лорак.

По мнению певицы, понятие «секс» стоит воспринимать гораздо глубже: она считает его основой многих жизненных процессов. Лорак убеждена, что раскрытая сексуальная энергия напрямую связана с успехом и финансовым благополучием.