Певица Кайли Миноуг опубликовала откровенное фото

Певица Кайли Миноуг продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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58-летняя Кайли Миноуг предстала перед камерой в желтом крошечном бикини, которое дополнила солнцезащитными очками и соломенной шляпой. Певица отдыхала у бассейна, прикрыв лицо головным убором. Знаменитость снялась во время отдыха на Корсике.

В мае Миноуг призналась, что в 2021 году ей диагностировали рак во второй раз. Певица впервые вылечилась от рака молочной железы в 2005 году. В 2021-м она снова столкнулась с онкологическим заболеванием, но держала это в тайне. Артистка призналась, что во время борьбы с раком не могла найти подходящего момента, чтобы рассказать об этом. Во время лечения она продолжила работать, гастролировать и продвигать свой альбом.

Артистка назвала свое признание мягким напоминанием о необходимости регулярно проходить медицинские осмотры. Именно так она узнала, что к ней вернулся рак груди.

Во время первой борьбы с раком Миноуг столкнулась с большим давлением со стороны прессы.