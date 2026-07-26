Звезда «Универа» снялась у бассейна в мини-юбке

Звезда сериала «Универ», актриса Наталья Рудова, снялась в пляжном образе у бассейна на отдыхе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Наталья Рудова позировала в черном топе и мини-юбке. Волосы актриса уложила легкими волнами и сделала нюдовый макияж. Съемку она устроила у бассейна в саду на вилле во время отдыха.

1 июля Рудова показала, как отдыхает в Бодруме. Актриса позировала перед камерой в желтом блестящем бикини у бассейна. Знаменитость была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без макияжа.

В мае звезда сериала «Универ» пришла на церемонию вручения премии АПКиТ, которая состоялась в Москве. Актриса вышла в свет в белом топе, который дополнила жакетом в тон, черными брюками в классическом стиле и клатчем. Артистка позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем с тенями тенями, розовыми румянами и помадой.