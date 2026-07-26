Зендая появилась на публике в образе Клеопатры

Голливудская актриса Зендая в образе Клеопатры вышла в свет с мужем и коллегой Томом Холландом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Зендая и Том Холланд стали гостями премьеры фильма «Человек-паук: Новый день», которая состоялась 24 июля в Шанхае. Актриса позировала перед камерами в макси-платье с узором и разрезом до бедра. Артистка надела парик с длинными волосами и челкой. Визажисты сделали звезде макияж в стиле Клеопатры. Том Холланд предпочел белую рубашку с красным галстуком и коричневый костюм.

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14 июля Зендая пришла на премьеру фильма «Одиссея» в Нью-Йорке. Актриса вышла в свет в белом макси-платье Matieres Fecales с декольте и разрезом до бедра, которое было украшено крыльями. Она дополнила образ длинными серьгами и туфлями на каблуках. Ей уложили волосы в косу и сделали макияж в персиковых тонах.

До этого артистка стала гостьей кинопремьеры в Лондоне. Зендая позировала на красной дорожке в белом макси-платье Schiaparelli с имитацией груди и жемчужной юбкой, украшенном бахромой. Артистка добавила к образу туфли на каблуках, серьги и колье. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с серебристыми тенями, розовыми румянами и блеском.