Макияж без возраста: какие приемы освежают лицо, а какие — добавляют годы

Макияж способен изменить восприятие лица за считанные минуты, но результат зависит от того, насколько удачно подобраны техники. Одни приемы возвращают коже визуальную свежесть, делают черты мягче и добавляют образу легкости.

Другие, напротив, подчеркивают возрастные изменения, усиливают тени, выделяют неровности и делают лицо более уставшим. Многие привычные способы нанесения косметики пересмотра, поскольку кожа с возрастом меняется, а вместе с ней должны меняться и правила макияжа.

Слишком плотный тональный слой

Плотное покрытие долго считалось способом создать идеально ровный тон лица. Однако с возрастом техника часто дает противоположный результат. Заметный слой тонального средства собирается в складках, подчеркивает текстуру кожи и мимику. Как правильно выбрать тональный продукт, можете посмотреть здесь.

После определенного возраста коже требуется больше легкости. Естественные изменения рельефа невозможно полностью скрыть плотным покрытием. Попытка замаскировать каждую неровность обычно привлекает к ним дополнительное внимание. Лицо выглядит свежее, когда кожа сохраняет естественное сияние и живой оттенок.

Более удачный подход — наносить тон тонким слоем или использовать очень легкие покрытия (например, ВВ-кремы, тональные флюиды), предварительно замаскировав нюансы консилером.

Матовая кожа без единого намека на сияние

Стремление полностью убрать блеск часто связано с желанием сделать кожу визуально более гладкой. Однако чрезмерная матовость может сделать лицо тяжелее и подчеркнуть сухость. С возрастом кожа обычно становится менее склонной к естественному сиянию, поэтому полностью матовый макияж способен добавить образу усталости. Особенно заметно это проявляется в области щек, вокруг глаз и возле губ, где пудровые текстуры могут подчеркнуть мелкие линии.

Свежий вид создается благодаря балансу. Лицо выглядит моложе, когда кожа остается живой, а отдельные зоны имеют мягкое естественное свечение. Легкие текстуры, чуть-чуть хайлайтера и умеренное количество пудры позволяют сохранить объемы и не перегружать черты.

Слишком светлый консилер под глазами

Многие стараются сделать область под глазами максимально светлой, чтобы скрыть следы усталости и синячки. Но для этого есть другие приемы, о которых мы уже рассказывали. Однако слишком большая разница между оттенком кожи и консилером может привлечь внимание к этой зоне. Светлое пятно под глазами визуально выделяет рельеф, особенно если средство нанесено довольно щедро. При движении лица оно может собираться в складках и подчеркивать то, что хотелось скрыть.

Более естественный результат дает оттенок, близкий к цвету кожи, с небольшим корректирующим эффектом. Средство стоит наносить максимально тонко, распределяя его только там, где требуется выровнять тон.

Четкий контур лица с помощью скульптора

Скульптурирование помогает изменить форму лица, однако слишком резкие линии могут сделать черты жесткими и неестественными. Особенно это заметно, когда затемняющий продукт нанесен плотными полосами под скулами, на висках или по линии нижней челюсти. С возрастом мягкость контуров лица меняется естественным образом, поэтому агрессивная коррекция часто выглядит неестественно. Резкие переходы создают дополнительные тени, из-за которых лицо кажется более уставшим.

Освежающий макияж предполагает мягкое распределение оттенков. Скульптор должен лишь слегка подчеркнуть естественные объемы, но никак не создавать новую форму лица.

Темная подводка по всему контуру глаза

Полностью обведенные глаза долго оставались популярным приемом, поскольку они делают взгляд выразительным. Однако с возрастом такая техника часто уменьшает визуальную открытость взгляда. Темная линия по нижнему веку может усилить тени, сделать вид болезненным, а глаза меньше. Особенно это заметно при наличии естественных изменений в области век и кожи вокруг глаз.

Более удачный вариант — подчеркнуть верхнюю линию ресниц и аккуратно растушевать цвет. Легкая дымка вместо четкой границы делает взгляд более открытым и сохраняет мягкость черт. Также подойдут аккуратные стрелки. Как их правильно делать, мы уже рассказывали здесь.

Слишком много пудры на лице

Пудра помогает закрепить макияж и убрать лишний блеск, поэтому многие наносят ее на все лицо плотным слоем. Только вот с возрастом кожа становится более восприимчивой к сухим текстурам, и избыток пудры способен подчеркнуть каждую неровность.

Особенно заметно это проявляется в зоне вокруг глаз, возле носогубных складок и на щеках. Мелкие частицы средства оседают в естественных линиях кожи, из-за чего поверхность выглядит менее гладкой. Кроме того, полностью припудренное лицо теряет объем и выглядит плоским.

Более свежий результат дает точечное нанесение. Пудра нужна, прежде всего, там, где требуется убрать излишний блеск, например, в области лба, носа и подбородка. Остальные участки лучше оставить с естественным финишем, который сохраняет ощущение живой кожи.

Неправильное нанесение румян

Румяна способны заметно изменить восприятие лица, но именно с ними часто возникают ошибки. Слишком низкое расположение цвета на щеках визуально вытягивает лицо вниз, а слишком яркий оттенок делает макияж тяжелым. О том, какие оттенки румян смотрятся удачно в любом возрасте мы уже писали тут.

С возрастом кожа и мягкие ткани лица естественным образом меняют положение, поэтому привычная техника нанесения может перестать подходить. Если наносить румяна только в центре щек или слишком близко к носу, выражение лица может стать уставшим.

Освежающий прием — распределять цвет выше, ближе к верхней части скул, мягко растушевывая границы. Такой способ добавляет лицу более отдохнувший вид и поддерживает естественные пропорции.

Слишком темная помада без учета оттенка кожи

Темные оттенки губной помады могут выглядеть выразительно, однако они требуют аккуратного выбора. С возрастом контур губ часто становится менее четким, насыщенный цвет сильнее подчеркивает асимметрию и мелкие изменения вокруг рта.

Особенно осторожно следует относиться к холодным темным оттенкам, которые могут визуально сделать кожу более бледной и подчеркнуть признаки усталости. Кроме того, плотное покрытие с матовым финишем часто акцентирует сухость губ и подчеркивают шелушения.

Более мягкое впечатление создают оттенки, которые гармонируют с цветом кожи и сохраняют легкость образа. Кремовые текстуры с умеренным блеском делают губы визуально более объемными и свежими.

Слишком густые и тяжелые ресницы

Объемные ресницы способны сделать взгляд выразительнее, но чрезмерное количество туши или слишком плотные искусственные ресницы могут утяжелить лицо.

С возрастом область вокруг глаз становится более деликатной, поэтому тяжелый акцент на ресницах иногда делает взгляд грузным. Слипшиеся волоски, большое количество продукта и слишком насыщенный черный цвет делают макияж неопрятным.

Более свежо выглядит аккуратно подчеркнутая линия ресниц. Небольшое увеличение объема, разделение волосков и легкий изгиб помогают сохранить открытость взгляда без перегрузки.

Любой макияж строится на умении подчеркнуть достоинства лица, а не скрыть каждую особенность кожи. Легкие текстуры, мягкие переходы оттенков и аккуратная работа с акцентами позволяют сохранить свежесть и естественность образа.