Хайди Клум засняли в крошечном бикини

Супермодель и телеведущую Хайди Клум засняли в купальнике. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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Папарацци подловили 53-летнюю Хайди Клум во время отдыха на Сен-Бартелеми с 20-летним сыном Генри Самуэлем и собакой. Супермодель была запечатлена в коричневом крошечном бикини, солнцезащитных очках и соломенной шляпе. Манекенщицу засняли с распущенными волосами и без макияжа.

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20 мая Клум была замечена на мероприятии в заведении Carlton Beach Club в Каннах. Супермодель сопровождал ее 36-летний супруг Том Каулитц. Манекенщица появилась на публике в коричневом макси-платье с корсетом и разрезом до бедра. Телеведущая добавила к наряду черные туфли на каблуках и несколько колец. Знаменитость позировала перед фотографами с уложенными в локоны волосами и макияжем с серебристыми тенями, черными стрелками и розовым блеском для губ.

Позже Клум стала лицом новой обложки журнала US Weekly. Она позировала в черном «голом» платье без нижнего белья и с длинным шлейфом. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и розовой помадой.