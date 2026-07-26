Звезда «Сумерек» с волосатыми подмышками снялась в комбинезоне

Звезда «Сумерек» и актриса Кристен Стюарт снялась с волосатыми подмышками. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кристен Стюарт стала героиней нового выпуска журнала d la Repubblica. На обложке актриса предстала в черном комбинезоне с короткими шортами и золотыми пуговицами, который дополнила цепью. Артистка снялась, подняв руки и продемонстрировав волосатые подмышки. Знаменитости сделали укладку с эффектом мокрых волос и макияж в естественном стиле.

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29 июня Стюарт появилась на церемонии закрытия 4-й международного кинофестиваля Nouvelles Vagues, который прошел в Биаррице. Актриса, являющаяся председателем жюри, выбрала для закрытого мероприятия наряд Chanel. Артистка позировала в черном топе-бюстгальтере, расстегнутом жакете, юбке с разрезом и лоферах. Знаменитости сделали укладку в небрежном стиле и макияж с черными тенями.

До этого Стюарт посетила премьеру фильма «Полный Фил», которая прошла в рамках Каннского кинофестиваля. Актриса выбрала для светского мероприятия прозрачный серый костюм, состоящий из топа и юбки. Артистка добавила к образу черно-белые кеды и кольца. Знаменитости сделали укладку в небрежном стиле и макияж в естественных тонах.