Популярная певица снялась в новом клипе полностью обнаженной

Американская певица Кейси Масгрейвс снялась обнаженной в новом клипе на песню Mexico Honey. Откровенный ролик появился на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Популярная 37-летняя исполнительница позировала голой с попугаем в руках. Обнаженные части тела телезвезда прикрывала руками. На некоторых кадрах она также была запечатлена в бикини со змеей на фоне водопада.

В марте 2024 года Кейси Масгрейвс отреагировала на свой конфуз в прямом эфире. Она опубликовала скриншот со съемок выпуска и рассказала, что забыла снять заколку с волос, которую стилисты использовали во время укладки.