Аглая Тарасова опубликовала фото в бикини

Актриса Аглая Тарасова снялась в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Аглая Тарасова показала, как отдыхает в Сочи. На одном из кадров актриса была запечатлена во время чтения книги на яхте. Артистка предстала в бикини с принтом и солнцезащитных очках. Знаменитость снялась с мокрыми распущенными волосами.

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13 июля Тарасова посетила премьеру криминальной драмы «Холод», которая состоялась в московском киноцентре «Октябрь». Актриса появилась на публике в черной короткой комбинации с кружевом, которую дополнила жакетом в тон, кожаной сумкой Chanel, полупрозрачными босоножками на каблуках и солнцезащитными очками. Актриса позировала перед фотографами с уложенными в пучок волосами и макияжем с розовой помадой.

До этого издание Super сообщило, что Аглая Тарасова спровоцировала слухи о романе с продюсером Павлом Бурей. Журналисты заметили актрису на премьере фильма «Космическая собака Лида», которая прошла в кинотеатре «Октябрь». Она была запечатлена на мероприятии с мужчиной в коричневом пальто. По словам Super, спутник приобнимал Тарасову за талию, когда они направлялись к машине.

Издание выяснило, что актриса была замечена с кинопродюсером Павлом Бурей, который является одним из создателей «Космической собаки Лиды». Знаменитости пока не комментировали слухи о романе.