Волочкова похвасталась фигурой в кружевном боди с декольте и чулках

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала фигуру в боди и чулках. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Анастасия Волочкова предстала перед камерой в кружевном боди с глубоким декольте, которое дополнила черной кожаной мини-юбкой, чулками, лаковыми туфлями на каблуках и длинными серьгами. Балерина позировала с уложенными в пучок волосами и макияжем с темными тенями и нюдовой помадой.

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На прошлой неделе Волочкова с темной стрижкой появилась на втором дне фестиваля VK Fest. Балерина снялась в молочном мини-платье с глубоким декольте и вставками на юбке. Она дополнила образ босоножками на каблуках, массивным кольцом и цепочкой с кулоном. Танцовщица предстала перед публикой в парике с темными короткими волосами и макияжем.

19 июля Волочкова рассказала «Абзацу», что идеального загара можно добиться на Мальдивах.

«Полететь надо на Мальдивы, взять все это жареное масло и лежать на солнце и загорать», — поделилась танцовщица.

Волочкова ездит на Мальдивы минимум два раза в год — на майские праздники и в январе. Знаменитость называет острова своей дачей. Балерина объясняла, что для отдыха ей необходимо отсутствие людей. По ее словам, ей нравится возможность поплавать как в трусах, так и без них.