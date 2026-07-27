Жена Милоша Биковича снялась в бикини на яхте с актером

Сербская модель и юристка Ивана Малич в купальнике снялась с супругом, актером Милошем Биковичем. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Супруги были запечатлены во время отдыха на яхте. Ивана Малич позировала в голубом бикини и солнцезащитных очках. Она распустила волосы и отказалась от макияжа. Милош Бикович предстал в белой футболке, черных шортах, длинных носках и солнцезащитных очках.

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Актер состоит в отношениях с Иваной Малич с 2022 года. В апреле 2023-го звезда «Холопа» представил девушку в качестве своей невесты. В сентябре того же года актер и его возлюбленная сообщили, что ждут первенца.

Позже актер Иван Охлобыстин рассказал в беседе с aif.ru, что его коллега Милош Бикович тайно женился. Охлобыстин добавил, что у Биковича прекрасная жена. Он также назвал сербского актера высоким профессионалом, который понимает суть русской культуры.

В июле Life со ссылкой на SHOT сообщил, что бизнес Биковича может быть ликвидирован в России из-за угрозы банкротства. ООО «Архангел студия», принадлежащее актеру, признано неплатежеспособным. Студия, созданная в России как аналог сербской Archangel Digital Studio, выпустила всего один фильм, который до сих пор не был представлен зрителям. За 2023 год убытки компании составили 500 тысяч рублей, и ее будущее находится под вопросом.