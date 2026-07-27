Как восстанавливать минеральный баланс после дня на пляже

Чтобы восстановить минеральный баланс после дня на пляже, нужно пить много воды. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог клиники эстетической медицины «Гельтек» Александра Камышникова.

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«Чтобы правильно восстановить микробиом, нужно много пить. Можно добавлять к обычной воде лечебную столовую без газа (чтобы не провоцировать камни в почках) в умеренных количествах», — заявила эксперт.

Врач также посоветовала обратить внимание на натуральные морсы и компоты, поскольку витамины из ягод и зелени помогают восстанавливать запас питательных веществ.

Камышникова подчеркнула, что стоит добавить в рацион больше зелени, ягод и фруктов. Например, полезны абрикосы: в их составе много калия и магния.

«Для синтеза коллагена и восстановления кожи нужны продукты, богатые витамином С, магнием, кальцием, железом, цинком и медью. Витамин С содержится в шиповнике, квашеной капусте, болгарском перце, петрушке и цитрусовых. Магний и калий можно получить из гречки, орехов, бананов, шпината, авокадо и сухофруктов. Цинк есть в говядине, морепродуктах, рисовых отрубях и горохе, а селен — в семечках подсолнуха, оливковом масле, морских водорослях и фисташках», — рассказала косметолог.

Она заявила, что летом важно корректировать уход за кожей.

«Нужно убрать агрессивную косметику (кислоты, скрабы, ретинол — по минимуму). При этом стоит оставить легкие текстуры — флюиды, гели, сыворотки с церамидами, гиалуроновой кислотой и антиоксидантами, например витаминами С и Е», — поделилась Камышникова.

Она посоветовала добавить в вечерний уход сыворотки и кремы с минералами в биодоступной форме — с пептидами меди, цинком, магнием. По словам эксперта, также поможет пантенол для заживления, церамиды для восстановления барьера и антиоксиданты типа витамина Е и ниацинамида для борьбы со свободными радикалами.