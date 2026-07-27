Эксперт ответил, можно ли убрать холку массажем

В области седьмого шейного позвонка, на стыке шеи и спины, нередко формируется жировое уплотнение — холка, но ее возникновение далеко не всегда обусловлено избыточной массой тела. Об этом «Газете.Ru» рассказала массажист и СПА-терапевт СПА-клиники «Восточный экспресс» Людмила Сычева.

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«Например, при постоянном сидении в телефоне мышцы адаптируются к неправильному положению головы, что запускает перестройку всего опорно-двигательного аппарата. Подобная трансформация грозит не только эстетическим дефектом, но и серьезным ухудшением общего состояния здоровья», — заявила эксперт.

Сычева отметила, что с помощью комплексного подхода от холки можно избавиться. Она посоветовала включить в свое расписание плавание, пилатес, ЛФК или гимнастику. Эксперт также рекомендовала пройти курс аппаратных методик и ручного массажа. По ее словам, первые помогут проработать мышцы, запустить лимфу, нивелировать жировые отложения, а массаж — усилит эти эффекты.