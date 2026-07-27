«Разве не Аполлон?» Ведущий «Пусть говорят» опубликовал полуобнаженное фото

Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов снялся полуобнаженным. Он опубликовал фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Дмитрий Борисов показал, как проходит его отпуск. На одном из снимков телеведущий был запечатлен во время отдыха в бассейне. Знаменитость прикрыл плавки надувным кругом в виде фламинго.

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«Прекрасное лето! Набираемся впечатлениями, чтобы помнить каждое вчера и каждое сегодня. Ни один розовый фламинго не пострадал. Конкретно тому, что плавал со мной в бассейне, передавайте привет! Мы выдвигаемся дальше», — подписал фото Борисов.

Поклонники восхитились новым снимком ведущего.

«Нет, ну разве не Аполлон? Сияющий, как летнее солнышко. Кто много работает, тот обязательно должен хорошо отдыхать», «Надо же таким красивым родиться», — писали интернет-пользователи.

До этого звезда Первого канала, телеведущая Екатерина Андреева, продемонстрировала фигуру в леопардовом слитном купальнике и черных солнцезащитных очках. Телеведущая позировала с собранными в небрежный пучок волосами и макияжем с темно-розовой помадой. Знаменитость снялась в бассейне на закате. Она рассказала, что отправилась в новое путешествие.