«Я увеличила грудь». Катерина Шпица показала, как выглядит после родов

Актриса Катерина Шпица, которая в мае 2026 года во второй раз стала мамой, поделилась с поклонниками новым снимком и с юмором рассказала об изменениях в фигуре после родов.

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Сейчас Шпица посвящает большую часть времени заботе о малыше и постепенно восстанавливается после родов. Актриса не скрывает от подписчиков подробностей своей жизни и регулярно рассказывает в личном блоге о материнстве, повседневных заботах и изменениях внешности.

На этот раз звезда решила пошутить на тему увеличившейся груди. Шпица опубликовала фотографию, на которой предстала в нежно-розовом пушистом топе и широких брюках. Образ актриса дополнила ироничной подписью, объяснив, что стало причиной изменений в её фигуре.

«Я увеличила грудь в Ленинградской области. Мой метод: грудное вскармливание + новый топ от моей сестры Ритули», — написала артистка.

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Публикация вызвала активную реакцию поклонников. Подписчики оценили самоиронию Шпицы и отметили, что после рождения второго ребёнка она выглядит прекрасно. В комментариях актрисе оставили множество комплиментов, пожеланий здоровья и теплых слов о её материнстве.

Ранее Катерина Шпица рассказала о восстановлении после рождения второго ребёнка.