Ева Лонгория вышла в свет в сияющем платье с декольте

Звезда «Отчаянных домохозяек» и актриса Ева Лонгория появилась на публике в сияющем платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

25 июля Ева Лонгория посетила благотворительный гала-вечер Global Gift Gala в Марбелье. 51-летняя актриса выбрала для закрытого мероприятия серебристое макси-платье с декольте, которое было украшено пайетками. Артистка добавила к образу кольцо и серьги. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж.

© globallookpress

© globallookpress

В мае Лонгория снялась в красном облегающем боди, которое дополнила полосатыми шортами, золотыми серьгами, колье и браслетами. Актриса позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями, черными стрелками и помадой.

До этого Лонгория появилась на ежегодном благотворительном гала-вечере Global Gift Gala в рамках Каннского кинофестиваля. Актриса позировала на закрытом мероприятии в сияющем черно-белом макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, которое было украшено пайетками. Образ артистки дополнили босоножки на каблуках, золотой браслет, кольца, массивные серьги и колье. Знаменитость снялась с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и блеском для губ.