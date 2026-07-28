Стилист обратил внимание на эффект лысины в новом образе Аллы Пугачевой

Образ певицы Аллы Пугачевой, в котором она появилась на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, визуально создает эффект отсутствия волос. Об этом заявил стилист Владимир Дубинин.

Ранее пользователи соцсетей обсуждали не столько наряд певицы, сколько ее прическу: Пугачева полностью убрала волосы под головной убор, оставив лицо и шею открытыми.

— Конечно, Алла Борисовна, вне всяких сомнений, выглядит безупречно, однако, по моему скромному мнению, не стоило полностью убирать волосы, чтобы не создавать эффект лысины, — заявил стилист.

По мнению Дубинина, более удачным решением стали бы волосы длиной чуть выше плеч. Он считает, что легкие волны сделали бы образ мягче, добавили ему женственности и обеспечили более плавный визуальный переход от берета к плечам, передает Life.ru.

Алла Пугачева посетила три дня фестиваля «Лайма Рандеву» в Юрмале. Для артистки это стало первым публичным выходом в 2026 году.

Артистка рассказала, что она сломала ногу, повредив тазобедренный сустав. Из-за этого она была вынуждена соблюдать постельный режим.