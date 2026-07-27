Кристина Орбакайте поделилась снимком в черном купальнике

Певица Кристина Орбакайте продемонстрировала фигуру в купальнике. Поп-исполнительница опубликовало видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кристина Орбакайте показала, как проводит время с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией на Миконосе. На одном из кадров 55-летняя певица предстала в черном купальнике, шляпе и солнцезащитных очках. Поп-исполнительница загорала вместе с дочерью.

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«Последний день на греческом острове. Накупались, назагорались и вкусно поели», — написала Орбакайте.

В мае Орбакайте отпраздновала день рождения с семьей и друзьями в Санта-Барбаре. Звезда рассказала, что к ней на юбилей приехал старший сын Никита Пресняков. Артистка поделилась в Instagram кадрами со своего дня рождения. Именинница позировала с первенцем и дочерью Клавдией.

До этого Орбакайте опубликовала серию снимков, на которых она позирует в ярком синем комбинезоне с длинным шлейфом. Эффектный образ артистки дополняют туфли на высоком каблуке, черные солнцезащитные очки и массивные бусы. В комментариях интернет-пользователи сравнили Орбакайте с Мадонной и отметили, что знаменитости идет синий цвет.