Россиянкам назвали самый модный летний образ

Стилист Александр Рогов назвал россиянкам самый модный летний образ в 2026 году. Публикация появилась в его Telegram-канале.

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По словам эксперта, наиболее актуальным в текущем сезоне стало сочетание бирюзовой и нежно-розовой одежды.

«Образы получаются нежными и романтичными!» — охарактеризовал он данную комбинацию.

При этом специалист отметил, что можно добавить к указанным нарядам контрастные аксессуары, например синие туфли или бордовую сумку.

Ранее в июле Рогов также назвал беспроигрышный летний образ в 2026 году.