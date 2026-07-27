Наталья Рудова подразнила фанатов кадром в полупрозрачном микротопе

Наталья Рудова, как и все россияне, переживающие аномальную июльскую жару, сбросила с себя почти всю одежду. Сегодня актриса показала себя в откровенном летнем наряде, в котором щеголяет по дому.

Звезда «Универа» облачилась в симпатичные шорты с кружевом и белый микротопик. Наталья сняла себя перед зеркалом, одновременно играя с волосами. Знаменитость приблизила камеру и крупным планом показала свой подкаченный пресс и пирсинг на пупке.

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В своей следующей сторис Рудова снова продемонстрировала стройную фигуру, но уже в облегающих спортивных брюках.

«А вы тоже не спите в полнолуние? Но тренировку никто не отменял», — подписала кадры Наталья.

Актриса, по всей видимости, вернулась к трудовым будням. Недавно Рудова была в отпуске, где наслаждалась праздным ничегонеделаньем, она загорала и купалась, выгуливая свои эффектные пляжные наряды.

Так, в один из дней Наталья отправилась поплавать в золотистом микрокупальнике, который чуть прикрывал ее грудь. Реакция публики была ошеломительной, как, впрочем, и всегда на подобные посты артистки.

А несколько дней назад Рудова устроила горячий фотосет у бассейна.