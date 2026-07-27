Дизайнер рассказал о неожиданных деталях свадебного платья Эммы Робертс

Дизайнер Моник Люлье раскрыла неожиданные детали свадебного платья американской актрисы Эммы Робертс. Интервью о торжестве телезвезды публикует Vogue.

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Знаменитость вышла замуж за актера Коди Джона в кастомном платье Monique Lhuillier цвета слоновой кости с эффектом состаренной ткани. По ее словам, она хотела выглядеть как призрак.

«Немного как старинная кукла-призрак», — пояснила она.

Известно, что платье сшили из шелкового шифона, чтобы создать «воздушный, романтичный и винтажный» образ. Для него разработали особый оттенок ткани под названием Vintage Rose («Винтажная роза») — отсылка ко второму имени невесты. Модельер также встроила в платье корсет и добавила высокий разрез на юбке.

Кроме того, для Робертс создали съемную асимметричную накидку, которую после церемонии можно было снять, превратив платье в модель без бретелей. Подвенечный образ невеста дополнила традиционной полупрозрачной длинной фатой и короткой фатой в стиле старого Голливуда, которая прикрывала лицо.

«Я точно знала, что хочу образ с винтажным настроением. Я обожаю старинные книги, люблю искать сокровища на блошиных рынках и коллекционировать старинные памятные вещи, поэтому мне хотелось, чтобы это отражалось в платье», — Эмма Робертс

По словам Люлье, на создание платья ушло 1000 часов работы и девять месяцев разработки дизайна. Отмечается, что конструкция наряда позволяла менять его, создавая пять разных образов. Для торжества Робертс дизайнер создала и второй образ — черный корсет из шантильского кружева и юбку длины миди из многослойной шелковой органзы.

Церемония бракосочетания пары прошла в городе Сан-Вэлли, штат Айдахо. Пара начала встречаться в 2022 году и объявила о помолвке в 2024 году.