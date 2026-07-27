«Выгоревший» маникюр: как сделать трендовое покрытие

Одним из самых красивых и при этом простых трендов этого лета стал «выгоревший» маникюр, который как нельзя лучше отражает главный запрос сезона — естественную красоту. Это идеальный выбор для тех, кто устал от кричащих неонов и хочет добавить в свой образ летней легкости. Как сделать трендовое покрытие, нам рассказала мастер ногтевого сервиса Эльназ Тылесова.

В чем суть тренда и какие оттенки выбрать

Главная идея «выгоревшего» маникюра — создать эффект нежных, будто тронутых солнцем красок. Вместо плотных, «тяжелых» цветов используются мягкие, слегка размытые и приглушенные оттенки.

«Этот тренд пришел на смену неоновым и кислотным лакам, которые долгое время были на пике популярности, но в 2026 году уступили место более спокойной и утонченной эстетике», — подчеркивает эксперт.

Основная палитра «выгоревших» тонов — это альтернатива классическому нюду, которая при этом остается в рамках тренда на естественность, но выглядит интереснее и свежее.

«В моде пастельный голубой, который напоминает небо в полдень, сливочно-желтый, похожий на песок на закате, фисташковый, ставший главным цветом сезона, а также холодный пастельный фиолетовый, известный как „лавандовое молоко“. Нежно-розовый оттенок розы и цвет выцветшего персика тоже остаются в тренде», — рассказывает Эльназ.

Для любительниц теплой гаммы выгоревший оранжевый или терракотовые оттенки могут стать интересным и ярким, но при этом не кричащим решением.

Как сделать «выгоревший» маникюр: главные техники

Существует несколько способов добиться этого эффекта. Выбор техники зависит от того, насколько сложный дизайн вы хотите получить и сколько времени готовы потратить.

Самый простой способ — однотонное покрытие.

«Просто выберите один из перечисленных оттенков. Лаки, которые выглядят „как будто выгоревшие на солнце“, сделают загар заметнее, а кожу визуально смуглее. Чтобы усилить ощущение легкости и „воздушности“, можно использовать не плотный, а полупрозрачный оттенок, нанося его в один или два тонких слоя», — объясняет мастер ногтевого сервиса.

Более интересный вариант — «размытый» градиент или омбре. Создается плавный переход от светлого тона у основания ногтя к более темному на кончиках, что и напоминает естественное выгорание. Эльназ:

«Можно сделать и „размытый градиент“ с самым ярким цветом в центре ногтя, который мягко тает к краям. Этот эффект визуально смягчает кисть и делает пальцы более изящными».

Еще один вариант — «утопленные» цветы, когда под полупрозрачным покрытием как будто застывают лепестки, создавая романтичный и невесомый образ.

«Самый модный и „дорогой“ вариант — эффект „влажных“ или „мыльных“ ногтей. На идеально подготовленную пластину наносят легкий цветной слой, а сверху — несколько слоев супер-глянцевого топа, создавая „водяную линзу“. Такой маникюр выглядит дорого и ухоженно, привлекая внимание не цветом, а текстурой и глубиной покрытия», — уточняет мастер.

Практические советы

«Выгоревший» маникюр лучше всего смотрится на коротких и средних ногтях. Идеальная форма — мягкий квадрат, который выглядит аккуратно и практично. Именно на такой длине и форме полупрозрачные выгоревшие оттенки раскрываются максимально выигрышно.

«Для поддержания эффекта обновляйте топ раз в несколько дней — это не только продлит жизнь маникюру, но и сохранит его свежий вид. После отдыха обязательно увлажняйте кутикулу маслом или кремом, чтобы руки выглядели ухоженными», — советует Эльназ.

«Выгоревший» маникюр — это отличный способ освежить образ, не перегружая его. Он идеально подходит для лета, подчеркивает загар и выглядит естественно, но при этом стильно. Такое покрытие будет уместно и в офисе, и на пляже, и на вечеринке.