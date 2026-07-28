64-летняя телеведущая показала результат похудения на фото в купальнике

Британская телеведущая и писательница Сюзанна Константин показала результат похудения на новых фото с отдыха. Сторис появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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64-летняя знаменитость позировала в зеленом купальнике на борту яхты. Известно, что ей удалось сбросить вес до 66 килограммов благодаря строгой диете. По словам телезвезды, она похудела благодаря отказу от добавленного сахара.

Ранее в июле похудевшая на 25 килограммов звезда «Интернов» восхитила фанатов фото в купальнике. 54-летняя участница команды КВН «Парма» Светлана Пермякова снялась во время отдыха, лежа в шезлонге. Она позировала в слитном купальнике с леопардовым лифом и черной нижней частью. При этом она спустила бретели с плеч.