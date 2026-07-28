Популярная актриса вышла в свет в прозрачной рубашке

Американская актриса Кэти Холмс вышла в свет с возлюбленным, художником Джейсоном Бардом Ярмоски. Фотографии пары публикует Daily Mail.

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47-летняя телезвезда вместе с бойфрендом посетили вечеринку люксового бренда Ferragamo в Нью-Йорке. Знаменитость вышла в свет в прозрачной рубашке синего цвета и мини-юбке с бахромой, держа в руках оранжевую сумку. На размещенных кадрах Холмс и Ярмоски позировали в обнимку.

Ранее наряд Кэти Холмс на вечеринке оценили в сети фразой «стиль — не самая сильная ее сторона».