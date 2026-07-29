«Какой он пузатый». Снимки Орландо Блума без футболки вызвали споры в Сети

Британский актер Орландо Блум в откровенном виде попал в объективы папарацци и вызвал споры в сети из-за фигуры. Снимки опубликованы на сайте издания Daily Mail.

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49-летнего актера запечатлели на пляже в Италии вместе с его 28-летней возлюбленной, швейцарской моделью Луизой Ламмель. Так, звезда «Пиратов Карибского моря» предстал на размещенных кадрах, которые не обработаны инструментами фотошопа, топлес. На нем были надеты лишь черные шорты.

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Читатели портала разделились во мнениях по поводу физической формы Блума. Некоторые из них заметили, что он набрал лишний вес. «Какой он пузатый», «У него грудь больше, чем у нее», «С ним явно что-то не так», «Какой-то он толстый тут», «Он уже не в лучшей форме», — критиковали они.

В то же время были и те читатели, которые восхитились актером: «Он в прекрасной форме», «У него отличное тело», «С его телом все в порядке. Просто оно не накачанное», «Он красавчик», «Приятно видеть мужчину с хорошей фигурой и без глупых татуировок».

В сентябре 2024 года Орландо Блум рассказал о жесткой диете ради съемок в фильме «Разрез», в котором исполнил главную роль.