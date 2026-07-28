Стало известно, какой образ из кино россиянки хотели бы примерить на себя

Главными экранными героинями, чей образ россиянки хотели бы примерить на себя, стали персонажи «Секса в большом городе» — Кэрри Брэдшоу (18%) и Саманта Джонс (16%). Об этом «Газете.Ru» рассказал онлайн-кинотеатр «КИОН» совместно с «ЛЭТУАЛЬ».

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Третье место заняла Мэдди Перес из сериала «Эйфория» (10%), далее расположились Эмили Купер из «Эмили в Париже» (9%) и Барби (8%).

В десятку также вошли Уэнсдей Аддамс из одноименного сериала (8%), Блэр Уолдорф и Серена ван дер Вудсен из «Сплетницы» (по 7%), Кэсси Ховард из «Эйфории» (7%) и Си Джей Паркер из «Спасателей Малибу» (7%).

28% опрошенных россиянок заявили, что не нашли среди экранных персонажей героиню, чей образ они хотели бы полностью повторить.

В рейтинге проектов, которые сильнее всего повлияли на представления россиянок о красоте и стиле, первое место занял фильм «Дьявол носит Prada» — его назвали 47% участниц исследования. На второй строчке оказался «Секс в большом городе» (31%), а на третьей — российский сериал «Кухня» (15%).

В списке также появились «Эйфория» (13%), «Эмили в Париже» (12%), «Сплетница» (11%), «Универ» (10%). Проекты «Друзья», «Игра престолов», «Барби» и «Уэнсдей» набрали по 8%.

Эксперты рассказали, что при выборе любимой героини россиянки обращали внимание не только на внешность, но и на личные качества персонажей. Самым популярным элементом стал стиль одежды — его выбрали 25% опрошенных. Еще 17% хотели бы перенять харизму героинь, а 16% — их уверенность в себе. Волосы хотели бы повторить 12%, а макияж — 10%.

Аналитики отметили, что на представления о красоте и стиле сильнее влияют сериалы: восемь из десяти проектов в рейтинге оказались многосерийными. Они предположили, что именно продолжительный формат позволяет зрительницам дольше наблюдать за героями, их стилем и привычками.