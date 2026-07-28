Зендая появилась на публике в оголяющем грудь платье

Голливудская актриса Зендая показала фигуру в оголяющем грудь платье. Фото опубликованы на сайте Page Six.

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Зендая стала гостьей премьеры фильма «Человек-паук: Новый день», в котором сыграла главную роль. Мероприятие состоялось 27 июля в Лос-Анджелесе. Актриса позировала на красной дорожке в черном платье с глубоким декольте и объемной юбкой. Образ знаменитости дополнили капроновые колготки, туфли на каблуках и массивные серьги. Визажист сделал артистке макияж с черными тенями и нюдовой помадой, а стилист — укладку с необычной челкой.

Среди гостей мероприятия также были Сэди Синк, Том Холланд, Майкл Б. Джордан, Джон Бернтал и другие звезды.

До этого 29-летняя артистка стала гостьей кинопремьеры в Лондоне. Зендая позировала на красной дорожке в белом макси-платье Schiaparelli с имитацией груди и жемчужной юбкой, украшенном бахромой. Артистка добавила к образу туфли на каблуках, серьги и колье. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с серебристыми тенями, розовыми румянами и блеском.