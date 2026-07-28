Как и с чем носить трендовые модели брюк этим летом

Лето — время экспериментов, и брюки в этом сезоне заняли место не хуже шорт или юбок. Главное — выбрать правильную ткань и фасон, чтобы чувствовать себя комфортно даже в тридцатиградусную жару. Стилист-имиджмейкер, историк моды Ирина Катыхина рассказала про идеальные сочетания для любого случая — от офиса до прогулки.

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Широкие льняные брюки

Лен остается фаворитом за счет дышащей структуры и натуральности. Широкий крой визуально вытягивает силуэт и скрывает мелкие недостатки фигуры, особенно в области бедер.

«Носите их с облегающим топом, майкой-алкоголичкой или простой футболкой, обязательно заправленной внутрь. Сверху можно накинуть легкий жилет или кардиган. Из обуви выбирайте сандалии-гладиаторы, слипоны или эспадрильи на плоском ходу — это сохранит легкость образа», — рекомендует наш эксперт.

Брюки-палаццо

Струящиеся палаццо с расширением от бедра подходят женщинам любого роста, главное — правильно подобрать длину до пола или чуть выше щиколотки. Они красиво колышутся на ветру и добавляют движения походке. Лучший верх — укороченный топ или кроп-блуза. Из обуви стилист советует выбирать босоножки на танкетке или туфли на высоком каблуке, которые не видны под широкой штаниной. Это добавит вам роста и сделает образ более стройным.

Кюлоты

Эта модель — гибрид юбки и брюк, длина обычно доходит до середины икры. Кюлоты удобны в движении, выглядят женственно и спасают в жару, так как не облегают ноги. Ирина:

«Сочетайте их с приталенным жакетом или жилетом для офисного стиля, а в повседневной жизни — с футболками с принтами или легкими рубашками навыпуск. Обувь — босоножки на низком ходу, кеды на толстой подошве или даже грубые берцы для контраста».

Брюки с завышенной талией

Высокая посадка остается бестселлером, потому что корректирует пропорции и убирает акцент с живота. Летние модели шьют из легкого денима, саржи или габардина, часто со стрелками. Такие брюки делают талию осиной, а бедра — более плавными. По словам стилиста, подойдут корсетные топы, боди или укороченные свитера с открытыми плечами. Для скромного лука наденьте свободную блузу и завяжите узлом спереди. Обувь на каблуке усилит эффект длинных ног.

Брюки-бананы

Модель с объемом в бедрах и заужением к низу снова в тренде, особенно в молодежной моде. Бананы маскируют широкие бедра и добавляют игривости образу.

«Комбинируйте их с облегающим верхом — лонгсливами, майками на тонких бретелях или рубашкой, завязанной на животе. Важно не терять линию талии, поэтому всегда заправляйте или завязывайте верх. Обувь предпочтительна не массивная: вьетнамки или кроссовки в ретро-стиле. Сумка-мессенджер или рюкзак через плечо дополнят уличный образ», — советует Ирина.

Время экспериментов

Летние брюки могут быть одновременно практичными и стильными — достаточно подобрать фасон под свой тип фигуры и настроение.