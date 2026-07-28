Селена Гомес появилась на презентации своего бренда в откровенном наряде

Певица и актриса Селена Гомес появилась на публике в оголяющем грудь платье. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Селена Гомес посетила презентацию парфюма собственного бренда косметики Rare Beauty. Певица позировала перед камерой в белом макси-платье с глубоким декольте, украшенном кружевом. Актриса также надела золотые кольца. Исполнительница предстала с уложенными в локоны волосами и макияжем с черными стрелками и розовой помадой.

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21 июля Гомес засняли за поцелуем с супругом Бенни Бланко. Певица была одета в черную плюшевую кофту, серые брюки и серьги. Музыкальный продюсер предстал в белой футболке и золотой цепи. Актриса позировала с собранными в пучок волосами.

До этого супруги посетили премьеру документального фильма актера Мартина Шорта в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что супруги приехали вместе на мероприятие, певица позировала на красной дорожке одна.

Исполнительница была запечатлена в черном платье-миди, украшенном кристаллами, и лакированных туфлях на каблуках в тон. Образ артистки дополнили кольца и массивные серьги.