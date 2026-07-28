Возлюбленная Ди Каприо предстала с кардинально новым имиджем

Девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти, снялась с кардинально новым имиджем. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Виттория Черетти стала героиней нового выпуска итальянского журнала Vogue. На обложке модель предстала в парике с короткой стрижкой и светлыми волосами. Манекенщице сделали макияж с коричневыми тенями, румянами и блеском для губ. Звезда подиумов позировала в мокром белом прозрачном платье с разрезом.

© Газета.Ru

22 июля Черетти приняла участие в съемках новой рекламы бренда Saint Laurent. Модель позировала перед камерой в слитном синем купальнике, который дополнили солнцезащитные очки, массивные серьги и желтые босоножки на каблуках. Манекенщица снялась с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на камне.

До этого Черетти и Ди Каприо подловили папарацци на презентации нового альбома Rolling Stones в Нью-Йорке. Модель выбрала для мероприятия черное платье-миди в бельевом стиле с глубоким декольте и белым кружевом, солнцезащитные очки, ожерелье, балетки, сумку на плечо, браслет и кольцо.