Девушка Джейсона Стейтема выложила фото в белоснежном бикини на яхте

Возлюбленная актера Джейсона Стейтема Рози Хантингтон-Уайтли снялась в купальнике. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Рози Хантингтон-Уайтли позировала перед камерой в белом бикини с золотыми цепочками, которое дополнила черными солнцезащитными очками, серьгами и накидкой. Модель предстала с собранными в пучок волосами и без макияжа на палубе яхты.

© Газета.Ru

2 июля влюбленные посетили закрытое мероприятие лайфстайл-бренда модели Mémoire в Лондоне. Манекенщица появилась на публике в черном топе с вырезом до пупка, белых брюках и босоножках. Звезда подиумов также надела золотое массивное колье и серьги. Она распустила волосы и сделала макияж в розовых тонах. Актер предпочел голубую полосатую рубашку, синий костюм и черные туфли.

Позже Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала фигуру в белом мини-платье с кружевом и глубоким декольте. Образ знаменитости дополнили коричневые массивные солнцезащитные очки и серьги. Манекенщица позировала с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах на яхте.