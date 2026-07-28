Дочь Сидни Кроуфорд похвасталась фигурой в полупрозрачном платье

Дочь супермодели Сидни Кроуфорд Кайя Гербер продемонстрировала фигуру в полупрозрачном платье. Фото опубликованы на сайте Just Jared.

© globallookpress

Кайя Гербер посетила премьеру сериала «Осколки», в котором сыграла одну из главных ролей. Мероприятие состоялось 27 июля в Нью-Йорке. Модель вышла в свет в сияющем полупрозрачном макси-платье Valentino, босоножках на каблуках и серьгах с бриллиантами. Манекенщице уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж с коричневыми тенями, черными стрелками и блеском.

© globallookpress

Действие сериала разворачивается в Лос-Анджелесе 1980-х годов. В центре сюжета — группа старшеклассников из элитной школы, которая сталкивается с различными трудностями.

12 мая Гербер посетила презентацию сериала «Осколки» на мероприятии Disney Upfront 2026, которое прошло в Нью-Йорке. Модель позировала перед фотографами в черном коротком топе с длинными рукавами, юбке-миди и босоножках на каблуках. Манекенщице уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками, румянами и нюдовой помадой.

Позже Гербер приняла участие в съемках новой рекламной кампании бренда Re/Done. На одном из кадров модель предстала в укороченной джинсовой куртке и приподнятой майке, продемонстрировав полуобнаженную грудь. Манекенщица позировала с распущенными волосами.