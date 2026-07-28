Семь гидрогелевых масок, которые быстро приведут кожу в порядок

Если полноценный уход не вписывается в расписание, а кожу нужно реанимировать здесь и сейчас, доставайте гидрогелевые маски. Они работают в режиме SOS: быстро восстанавливают, увлажняют и снимают отёчность. Собрали 7 вариантов, которые стоит иметь под рукой.

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Гидрогелевая маска с комбучей, Dr. Ceuracle

Маска с комбучей выравнивает тон, возвращает здоровое сияние и одновременно работает на перспективу: антиоксиданты защищают клетки от окислительного стресса. За осветление пигментации отвечают глутатион и ниацинамид, а фермент софольянс помогает держать под контролем воспаления и жирный блеск. На уход и само лекало маски с прорезью для подборки, которое даёт лёгкий лифтинг‑эффект.

Гидрогелевая маска для лица Rose, LP Care

Пусть упаковка не вводит в заблуждение: неожиданностей внутри, как это бывает с Лабубу, не предусмотрено — только проверенная формула. Ниацинамид выравнивает тон и помогает контролировать выработку себума, экстракт розы питает и качественно увлажняет кожу. Хороший вариант на случай, когда нужно быстро освежить лицо без сложного многоступенчатого ухода.

Био‑коллагеновая маска для восстановления кожи, Space Latte

Подойдёт на случай, когда нужно нейтрализовать последствия ежедневного стресса кожи. Маска восстанавливает защитный барьер и устраняет следы недосыпа, перекусов на бегу и других «радостей» жизни в мегаполисе. Формула помогает коже синтезировать коллаген и гиалуроновую кислоту, благодаря чему возвращается сияние и упругость.

Гидрогелевая маска Grumpy Cherry, RAD

Пригодится и перед важным мероприятием, и после дня на пляже. В составе есть экстракт вишни — источник витамина С и мощный антиоксидант, который даёт отпор свободным радикалам. Для ровного тона добавили ниацинамид, для восстановления — пантенол и аллантоин.

Набор гидрогелевых масок, Mixit

Сразу две маски под разные запросы. Вариант с витамином С даст антиоксидантный эффект и запустит процессы обновления, чтобы вернуть коже здоровое сияние и ровный тон. Маска с PDRN придётся кстати перед сборами на важное мероприятие. Формула стимулирует выработку коллагена, повышает упругость и увлажняет кожу.

Гидрогелевая маска Glass skin Revitalift, L’Oreal Paris

Насмотрелись на корейские туториалы с эффектом глянцевой кожи? Эта маска даст тот самый результат. Она увлажняет за счёт гиалуроновой кислоты, снимает покраснения благодаря пантенолу и восстанавливает защитный барьер с помощью центеллы азиатской. После использования кожа выглядит гладкой, свежей и сияющей.

Гидрогелевая маска PDRN + Peptide Complex, For Me

Главный герой состава — PDRN — поддерживает процессы восстановления кожи и помогает сохранить её упругость. Комплекс из семи пептидов вместе с гидролизованным коллагеном поддерживает плотность, ниацинамид добавляет сияния и помогает выровнять тон. За результатом можно следить в режиме реального времени: маска постепенно становится прозрачной, отдавая коже активные компоненты.