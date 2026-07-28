Певица Майли Сайрус снялась с голой грудью для глянца. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Майли Сайрус стала лицом нового выпуска журнала Wonderland. На одной из обложек певица позировала в черных трусах и пуховике с мехом, прикрыв грудь рукой. Поп-исполнительница предстала перед камерой с распущенными кудрявыми волосами и макияжем.

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23 марта Сайрус посетила премьеру юбилейного спецвыпуска сериала «Ханна Монтана», которая прошла в Лос-Анджелесе. Певица позировала перед фотографами в футболке с изображением героини, сияющем серебристом макси-платье и туфлях на каблуках. Поп-исполнительница также надела браслеты, кольцо и ожерелье. Знаменитость пришла на мероприятие в парике и с макияжем с черными стрелками, блестящими тенями и блеском для губ.

В мае Майли Сайрус вместе с матерью, сестрой и возлюбленным появилась на церемонии открытия своей звезды на Аллее славы в Голливуде. Во время фотосессии на мероприятии Тиш Сайрус заявила, что сейчас приведет Макса Морандо, назвав его мужем своей дочери. Интернет-пользователи предположили, что влюбленные тайно сыграли свадьбу. При этом сами звезды не комментировали слухи.