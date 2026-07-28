Анна Нетребко показала кадры из поездки по Аризоне
Анна Нетребко отправилась в путешествие по Аризоне и поделилась с поклонниками яркими кадрами из поездки. 54-летняя оперная певица примерила образ в стиле Дикого Запада, дополнив наряд широкополой шляпой и высокими ковбойскими сапогами.
«Острый репортаж из Аризоны. Дикий Запад, господа. Говорить не буду, просто покажу. Раз в жизни это надо увидеть», — подписала артистка серию фотографий.
На снимках Нетребко позирует на фоне пустынных пейзажей и раскаленных песков. Поклонники активно отреагировали на публикацию и оставили певице множество комплиментов, отметив её эффектный внешний вид и необычную атмосферу путешествия:
«Фантастика!», «Очень круто!», «Неземная красота! Мечта!» — написали подписчики.
Певица не стала рассказывать, с кем отправилась в поездку по США. На опубликованных фотографиях она предстала одна.
Ранее Анна Нетребко растрогалась, услышав взрослые рассуждения своего особенного сына.
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