Брюки в стиле 70-х станут трендом осени

Предмет гардероба в стиле 1970-х станет трендом осени 2026 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Речь идет о замшевых брюках. В 1960-70-х годах популярности данной одежды поспособствовала англо-французская актриса и певица Джейн Биркин. Она регулярно появлялась на публике в замшевых штанах расклешенного кроя, сочетая их с базовыми майками, футболками или блузками.

В настоящее время инфлюэнсеры также выбирают расклешенные или прямые фасоны. В свою очередь, журналисты порекомендовали комбинировать указанные изделия с вещами приглушенных оттенков, например, коричневыми, кремовыми или хаки, а также с яркими предметами гардероба, в том числе блузками красного или желтого цветов.

Ранее в июле сообщалось, что популярный в 1970-х годах предмет гардероба стал трендом лета.